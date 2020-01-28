Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны

Президент Украины во время визита в Польшу сказал, что польский народ первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу Второй мировой. Его слова приводит сетевое СМИ Страна.ua.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а также раскритиковал резолюцию Европарламента, в которой вина за развязывание войны возлагается на Германию и на Советский Союз.