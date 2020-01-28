SpaceX из-за непогоды отложила еще на сутки запуск 60 миткроспутников системы Starlink

Теперь старт ракеты с аппаратами намечен на среду. Погода важна, в том числе, для возвращения первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает с помощью тысяч небольших спутников обеспечить доступ к интернету по всему миру.