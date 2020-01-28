Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

Это сообщили в Минздраве Баварии, передает ТАСС. Ранее в Европе пневмонию нового типа обнаружили во Франции. Накануне вечером на фоне возросших опасений из-за вспышки вируса в Китае европейские рынки акций упали более чем на 2%. По последним данным, в Китае от коронавируса скончались более 80 человек, заболевших почти 3 тысячи, то есть смертность – меньше 3%.