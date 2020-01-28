Мать мальчиков, которых отец бросил в аэропорту «Шереметьево», пожаловалась на насилие в семье

В соцсетях появилось видео, где женщина показывает ножевые ранения, сообщает о нескольких сотрясениях мозга, о смещении носовой перегородки. По ее словам, они с мужем развелись и он препятствовал ее общению с детьми.

Сейчас дети находятся в больнице. Их вскоре доставят в Хабаровск, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском края Виктория Трегубенко.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя мальчиками 2011 и 2014 года рождения, оставил их в аэропорту с запиской, что у него нет средств их прокормить. Отца детей ищет полиция.