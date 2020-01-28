Власти России отстояли права на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов отклонил апелляционную жалобу бизнесмена Юрия Шефлера. Предыдущая инстанция постановила выплатить в пользу России всю прибыль от реализации товаров с товарными знаками Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года и еще 145 тысяч евро, сообщает агентство «Рейтер». Судебные тяжбы продолжаются уже более 20 лет. Марки «Столичная» и «Московская», принадлежавшие государству, с 60-х годов начали продаваться за границей. После того как СССР прекратил существование, права на использование товарных знаков за рубежом оказались у компании, связанной с Юрием Шефлером.
2020-01-28T02:04:00+03:00
2020-01-28T02:05:12+03:00
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02:04, 28 января 2020
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