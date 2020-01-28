Госсекретарь США выразил властям Ирака возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства

Майк Помпео заявил, что это говорит о неспособности Багдада обуздать опасные вооруженные группировки, сообщили в госдепартаменте. В ведомстве добавили, что в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди Помпео призвал его обеспечить суверенитет страны. Обстрел был в воскресенье. По официальным данным США, в дипмиссии страны пострадал один человек.