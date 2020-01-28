Почти четверть россиян -23% — поддержали объединение с Белоруссией

13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России. Это следует из опроса «Левада-центра», который был проведен с 12 по 18 декабря. По словам социологов, большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция, передает РБК. Ранее в январе белорусский президент Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа, стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.