Президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

На встрече с польским лидером Анджеем Дудой он сказал, что Киев солидарен в этом вопросе с Варшавой. По словам Зеленского, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. «Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — подчеркнул украинский лидер. Его слова приводит сетевое СМИ Страна.ua. Зеленский добавил, что Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году.

Ранее президент России Владимир Путин резко раскритиковал резолюцию Европарламента , в которой ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР как странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну.