Верховный суд США одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт

Отрицательными факторами при получении разрешений на постоянное жительство станут отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный для работы уровень английского языка. Проблемы с получением грин-карт могут также возникнуть у тех, кто, по оценке властей, будет рассчитывать на продуктовые талоны и льготную покупку жилья, а также в случае заболеваний, которые могут помешать человеку обеспечивать себя, пишет газета «Вашингтон пост». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу ужесточения правил миграции.