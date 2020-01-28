Суд в Киеве закрыл уголовное дело против члена партии «Единая Россия»

Судья Вера Левко приняла такое решение, поскольку истек срок давности, сообщает ТАСС. «Единоросса», жителя Севастополя Игоря Кучерявого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за подозрений, что он имел отношение к организации референдума в Крыму. После этого голосования Россия присоединила к себе полуостров.