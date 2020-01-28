Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

Документ направлен на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс». В октябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что это практически не скажется на бюджете. Новая ставка налога на доходы физлиц для нерезидентов начнет действовать не ранее 2021 года.