Соавтор закона об изоляции Рунета Людмила Бокова стала замглавы Минкомсвязи

Сенатора назначил на этот пост премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства. Людмила Бокова была также одним из авторов закона о «фейковых новостях» вместе с сенатором Андреем Клишасом. Недавно он был назначен сопредседателем рабочей группы по изменению Конституции.