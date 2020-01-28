Соавтор закона об изоляции Рунета Людмила Бокова стала замглавы Минкомсвязи

Сенатора назначил на этот пост премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства. Людмила Бокова была также одним из авторов закона о «фейковых новостях» вместе с сенатором Андреем Клишасом. Недавно он был назначен сопредседателем рабочей группы по изменению Конституции.
2020-01-28T01:05:00+03:00
2020-01-28T01:06:20+03:00
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01:05, 28 января 2020
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