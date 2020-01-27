Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США

Это накануне подтвердили в Пентагоне.

О том, кому принадлежало разбившееся в центральной части Афганистана воздушное судно, не было известно на протяжении нескольких часов. Лишь накануне вечером начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн сообщил, что речь идет о самолете связи, отмечая, что о состоянии экипажа ничего не известно. А представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджет сказал, что признаков того, что воздушное судно было сбито, нет. Между тем ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за случившееся, заявив, что среди погибших – несколько офицеров ЦРУ. Крушение произошло в районе, который подконтролен боевикам.

Сразу же после катастрофы называлось несколько версий произошедшего. Первая из них касалась возможного крушения пассажирского самолета афганских национальных авиалиний, на котором находилось более 80 человек. Однако перевозчик это опроверг и подчеркнул, что все рейсы выполняются в штатном режиме. Позднее местные власти говорили, что владельцем разбившегося воздушного судна может быть зарубежная авиакомпания. Однако официальных подтверждений этого ни от одного из перевозчиков также не последовало.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники накануне сообщил, что на борту разбившегося самолета ВВС США могли находиться до 5 человек.

* организация запрещена в России