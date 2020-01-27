Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Константина Котова – второго обвиняемого по так называемой «дадинской статье». Его задержали прошлым летом и осудили на четыре года колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.

В разговоре с «Эхом Москвы» Адвокат Котова Мария Эйсмонт назвала решение КС неожиданным.

На этом фоне один из авторов «дадинской статьи» предложил внести в закон изменения. Экс-депутат Госдумы Игорь Зотов в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что в то время, когда документ утверждали, ужесточение ответственности было необходимо. Однако, по его словам, среагировать на замечания Конституционного суда «никогда не поздно».