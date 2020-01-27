Правительство Сирии обвинило террористов в нападении на нефтяные объекты

По данным министерства нефти и минеральных ресурсов, нападавшие использовали взрывные устройства в морском порту Баниясе на северо-западе страны. Как отмечает агентство Sana, что заряды закладывали водолазы. Ущерб от атаки еще предстоит оценить.

В конец прошлого года стало известно о совместной работе сирийских и российских компаний по разведке газа и нефти в Средиземном море. Конкретные месторождения названы не были.