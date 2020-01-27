Бюро Высшего совета «Единой России» не обсуждало вопрос об исключении из партии главы Чувашии

Источник «Интерфакса» отметил, что это – тема для президиума Генсовета политической организации.

Сегодня комиссия по этике рекомендовала исключить главу Михаила Игнатьева. Поводом стал эпизод с церемонией вручения новых пожарных машин местным спасателям. Глава региона, передавая ключи офицеру, высоко поднял руку над головой, заставив майора МЧС подпрыгнуть. В партии Игнатева осудили – сказал «Эху Москвы» секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Сам Игнатьев называл случившееся шуткой и сказал, что почтительно относится к сотрудникам МЧС.