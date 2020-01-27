Глава ростовского Минздрава, обвиняемая в превышении полномочий, вернется на работу

Срок домашнего ареста Татьяны Быковской истекает сегодня, меру пресечения суд продлять не стал – сообщает ТАСС. Как сказал адвокат Павел Лапшов, его подзащитная выйдет на работу уже завтра. При этом ранее он уточнял, что она остается обвиняемой по делу.

Как считает следствие, Быковская и ее заместитель ограничивали конкуренцию на тендерах за право утилизировать медицинские отходы в интересах компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» и таким образом превысили полномочия. Соответствующая статья предполагает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.