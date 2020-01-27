Один из авторов так называемой «дадинской статьи» предложил внести в закон изменения

Экс-депутат Госдумы Игорь Зотов в разговоре с

«Коммерсантом» сказал, что в то время, когда документ утверждали, ужесточение ответственности было необходимо. Однако, по его словам, среагировать на замечания Конституционного суда «никогда не поздно».

Законопроект о наказании за неоднократные нарушения на митингах был внесен в Госдуму в 201 году после нескольких крупных оппозиционных акций, прошедших в столице. Первым осужденным по статье в 2015 году стал Ильдар Дадин, вторым – спустя четыре года – фигурант так называемого «московского дела» Константин Котов. Сегодня Конституционный суд распорядился пересмотреть его приговор. На днях проверить законность наказания поручил Владимир Путин. Ответственным за это назначили нового генерального прокурора Игоря Краснова.