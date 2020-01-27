После гибели двух кошек пассажира Аэрофлота в интернете запустили флэшмоб «Я не багаж, а пассажир»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием изменить статус животных и не перевозить их в грузовом отсеке. Сейчас ее подписали более 60 тысяч человек.

Флэшмоб состоит в том, чтобы выложить фотографию собаки или кошки, сидящих в чемодане рядом с соответствующей надписью.

Инцидент, о котором говорят пользователи сети, произошел на днях — пассажир аэрофлота , летевший из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево сдал переноски с тремя кошками в багаж. В Москве их вернули сломанными. В результате двое питомцев умерли, а третья получила обморожение.