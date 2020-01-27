Официальных данных об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко в Мексике пока нет

Местная полиция пока не получала запроса от близких россиянки – сказала ТАСС почетный консул в Канкуне Армина Вольперт. Между тем, по данным представителя актрисы, связаться с ней не удается уже более суток. В последний раз ее видели в гостях у подруги, откуда она уехала, сославшись на плохое самочувствие и усталость. Близкие и коллеги Андрейченко намерены обратиться в связи с этим в правоохранительные органы.

Актриса стала широко известна в СССР вместе с выходом на экраны фильма «Сибириада». Успех ей позже принесли «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».