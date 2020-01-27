Бывшего майора МВД, задержанного с взрывчаткой, обвинили в экстремизме из-за слов о Владимире Путине

Как рассказал МБХ-медиа адвокат Алексея Дымовского Вадим Мельников, новое обвинение основано на видеоролике, в котором офицер рассказывает, как пытался вернуть в МВД выброшенный полицейскими тротил.

Дымовского задержали прошлой осенью по подозрению в незаконном хранении взрывчатки. В тот же день российская «Наша газета» опубликовала несколько видео, снятых бывшим майором заранее – он рассказывал, что нашел тротил, — вещественное доказательство по уголовному делу — в месте, о котором ему рассказали коллеги.

Дымовский стал известен еще в 20-09 году, когда записал видеообращение к президенту о коррупции в МВД.