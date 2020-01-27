Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в оценке опасности нового коронавируса

Организация отметила, что угроза является «опасной», а не «умеренной». Это следует из отчета, опубликованного ВОЗ. При этом решения о том, чтобы объявить сложившуюся ситуацию чрезвычайной на международном уровне, принято до сих пор не было. Такое предупреждение действует лишь на национальном уровне в КНР.

От пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае умерли более 80 человек, почти три тысячи инфицированы. На фоне эпидемии падают американские и азиатские фондовые рынки. Снижение показал и индекс РТС — основной индикатор российского фондового рынка.