«Викитека» получила уведомление о внесении страницы с книгой «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных

Сервис «Викитека» получил уведомление о внесении страницы с книгой «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных. Ее 1844 году по приказу министра внутренних дел России написал этнограф и собиратель фольклора Владимир Даль.

Исполнительный директор организации «Викимедиа РУ» Станислав Козловский сказал «Эху Москвы», что пока постановление ведомства вызывает много вопросов. По словам Козловского, в качестве ответчика по решению суда выступает некая газета, что также не дает в полной мере понять, какое отношение к этой ситуации имеет «Викитека».