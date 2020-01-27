Сервис «Викитека» получил уведомление о внесении страницы с книгой «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных. Ее 1844 году по приказу министра внутренних дел России написал этнограф и собиратель фольклора Владимир Даль.
Исполнительный директор организации «Викимедиа РУ» Станислав Козловский сказал «Эху Москвы», что пока постановление ведомства вызывает много вопросов. По словам Козловского, в качестве ответчика по решению суда выступает некая газета, что также не дает в полной мере понять, какое отношение к этой ситуации имеет «Викитека».
«Викитека» получила уведомление о внесении страницы с книгой «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных
Сервис «Викитека» получил уведомление о внесении страницы с книгой «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных. Ее 1844 году по приказу министра внутренних дел России написал этнограф и собиратель фольклора Владимир Даль.