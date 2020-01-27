Пентагон подтвердил, что самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежал военно-воздушным силам США

При этом в Вашингтоне отрицают, что он был сбит.

Разбившееся воздушное судно, по словам начальника штаба американских ВВС генерала Дэвида Голдфейна, являлось самолетом связи. Он подчеркнул, что военные сейчас расследуют причины крушения. При этом Голдфейн не уточнил, сколько человек находилось на борту самолета. Глава Пентагона Марк Эспер также подчеркнул, что подробности случившегося ему неизвестны. Вместе с тем представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт отметил, что признаков того, что самолет был сбит, нет. Таким образом, он назвал неверными соответствующие утверждения представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан». Боевики ранее заявили о своей ответственности за случившееся. В частности, талибы говорили, что это привело к гибели нескольких американских офицеров. Источники телеканала Fox News, в свою очередь, говорят, что на борту самолета находились до пяти человек.

Ранее афганские власти предполагали, что разбившееся воздушное судно являлось пассажирским самолетом местной или зарубежной авиакомпании. Однако национальный перевозчик Ariana Afghan Airlines это опроверг. Со стороны зарубежных авиакомпаний подтверждений также не последовало.