Дело осужденного по «дадинской» статье Котова будет пересмотрено в связи с распоряжением Конституционного суда

Дело осужденного по «дадинской» статье фигуранта «московского дела» Константина Котова будет пересмотрено в связи с распоряжением Конституционного суда. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат осужденного Мария Эйсмонт.

«Формально это определение об отказе в принятии нашей жалобы, однако вместе с тем Конституционный суд указал правоприменителям на то, что конкретная примененная норма в деле Котова расходится с выявленным конституционно-правовым смыслом, и его дело подлежит пересмотру. Поэтому нас ждет пересмотр дела Котова, и есть очень большая вероятность, что Котов будет выпущен на свободу», — сказала она.

М.Эйсмонт добавила, что поданная защитой в Конституционный суд жалоба касалась признания «дадинской» статьи противоречащей Конституции РФ.

«Конечно, для всего общества было бы лучше, если бы Конституционный суд все-таки удовлетворил жалобу Котова, в которой мы просили признать неконституционной эту «дадинскую» статью, 212.1, поскольку, как мы видим из правоприменительной практики, обязательное постановление Конституционного суда по делу Дадина было проигнорировано, законодатель не воспользовался возможностью внести изменения в данную норму и практика показывает, что она применяется без учета конституционно-правового смысла», — заключила она.

Ранее президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора по уголовному делу активиста Константина Котова, которого осудили на четыре года, признав виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).