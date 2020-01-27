Президент распорядился, чтобы размер выплат ежегодно индексировался. Об этом говорится в списке поручений, данных главой государства после послания Федеральному собранию. Еще одно поручение связано с утверждением порядка ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конец прошлого года был подписан закон, разрешающий такие препараты.
Выступая перед Федеральным собранием, Путин также предлагал платить материнский капитал за рождение первого ребенка.
Владимир Путин поручил продлить выплаты материнского капитала до 2026 года
Президент распорядился, чтобы размер выплат ежегодно индексировался. Об этом говорится в списке поручений, данных главой государства после послания Федеральному собранию. Еще одно поручение связано с утверждением порядка ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конец прошлого года был подписан закон, разрешающий такие препараты.