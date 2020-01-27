Владимир Путин поручил продлить выплаты материнского капитала до 2026 года

Президент распорядился, чтобы размер выплат ежегодно индексировался. Об этом говорится в списке поручений, данных главой государства после послания Федеральному собранию. Еще одно поручение связано с утверждением порядка ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конец прошлого года был подписан закон, разрешающий такие препараты.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин также предлагал платить материнский капитал за рождение первого ребенка.