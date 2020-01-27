Власти Омской области назначили экс-губернатору доплату к пенсии в 220 тысяч рублей

Копию распоряжения опубликовали в интернет-сообществе «Омск ВК». Пресс-секретарь регионального Министерства труда в разговоре с сайтом МБХ-Медиа подтвердила подлинность документа. Причин такого решения она не раскрыла.

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Бывший губернатор Леонид Полежаев уже получает дополнительную пенсию по собственному указу, подписанному еще в 2011 , то есть, за год до того, как чиновник ушел в отставку. Деньги полагаются за то, что он возглавлял область.