В делах не указано, какие именно были зафиксированы нарушения. Заседание по ним пока не назначено, — пишет МБХ-Медиа.
ФБК внесли в реестр иностранных агентов после финансирования из-за рубежа. Фонду якобы перечислили 140 тысяч рублей два спонсора из США и Испании. При этом испанский спонсор не смог объяснить, зачем решил перевести деньги и даже выговорить название организации.
В суд поступили четыре протокола на Фонд борьбы с коррупцией и его директора за нарушение закона об иноагентах
В делах не указано, какие именно были зафиксированы нарушения. Заседание по ним пока не назначено, — пишет МБХ-Медиа.