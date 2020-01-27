Завтра французский суд изберет меру пресечения россиянину Виннику, ранее экстрадированному из Греции

Завтра французский суд изберет меру пресечения россиянину Александру Виннику, ранее экстрадированному из Греции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат обвиняемого Тимофей Мусатов.

«Завтра на 17 часов назначено судебное заседание об избрании меры пресечения Александру Виннику, которого переместили из Афин в Париж в отсутствие на то законным образом вынесенного судебного решения. Александр Винник в течение суток перемещался из одного места в другое для того, чтобы защита не могла получить к нему доступ. Его пытались многократно допросить, однако, как мне известно, Александр отказался давать показания по ночам и без адвоката», — сказал он.

Т.Мусатов отметил, что накануне защите удалось выяснить местонахождение и добиться встречи с А.Винником. Сейчас он находится в госпитале в «сложном» состоянии.

Согласно предположениям адвоката, А.Виннику изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы, так как у него давно закончилась европейская виза. Защите, по словам Т.Мусатова, предоставят возможность ознакомиться с обвинительными материалами только завтра.

Россиянин Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании миллиардов долларов. Выдачи А.Винника добивается также Россия. В конце прошлого года власти Греции приняли решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения своих прав объявил голодовку.