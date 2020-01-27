В Адриатическом море у берегов Хорватии потерпел крушение военный вертолет

Один пилот погиб, второго ищут спасатели. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны республики. В ведомстве уточнили, что легкий вертолет Bell выполнял учебно-тренировочный полет. Он упал по неустановленным пока причинам.

Премьер-министр и президент Хорватии выразили соболезнования родным и близким погибшего.