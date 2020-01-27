Российская экономика может потерять около 80 млрд рублей из-за снижения беспошлинного порога ввоза зарубежных посылок

Российская экономика может потерять порядка 80 миллиардов рублей из-за снижения беспошлинного порога ввоза зарубежных посылок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики. Они опасаются, что поэтапное снижение порога приведет к росту затрат всех участников рынка. При этом бюджет получит от этой меры не более 15 миллиардов рублей.

Авторы исследования указывают на то, что таможенникам теперь придется проверять, в том числе и недорогие товары, что повлечет за собой дополнительные траты на досмотр.

Федеральная таможенная служба ранее утверждала, что снижение порога принесет бюджету около 300 миллиардов рублей, однако эксперты ВШЭ называют прогноз сильно завышенным.