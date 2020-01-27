Дочери Марата Хуснуллина, по некоторым данным, принадлежит квартира стоимостью около 200 миллионов рублей

Дочери вице-премьера Марата Хуснуллина, по некоторым данным, принадлежит квартира стоимостью около 200 миллионов рублей. Как пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой на Росреестр, чиновник купил элитное жилье неподалеку от Кремля в 2011 году, а позже подарил его своей дочке.

В выписке также говорится, что изначально квартира была в собственности Москвы, но после того, как Хуснуллин занял должность заместителя мэра по вопросам строительства, он ее выкупил. Среди соседей — губернатор Тульской области и бывший охранник Путина, Алексей Дюмин.