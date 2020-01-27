Бывшему майору МВД Алексею Дымовскому предъявили обвинения за слова об убийстве президента

Как рассказал сайту МБХ-Медиа адвокат экс-полицейского Валерий Мельников, претензии к его подзащитному основаны на видео в Ютьюбе под названием «Алексей Дымовский: мыслил убить Путина…»

При этом юрист отметил, что никаких следственных действий не было и назвал обвинение «запасным вариантом». По его мнению, следователь видит, что дело разваливается.

Дымовский стал известен в 2009 году после видеообращения, где он говорил о коррупции в МВД. Позже экс-полицейского обвинили в незаконном обороте взрывчатых веществ. «Наша газета» опубликовала ролик, на котором бывший майор говорит, что нашел тротил на пустыре и пытался сдать его по закону, но его обращение в правоохранительных органах проигнорировали.