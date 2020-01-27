Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «Викитеки» книгу Даля «Записка о ритуальных убийствах»

Роскомнадзор потребовал удалить с сайта свободной библиотеки «Викитека» книгу Владимира Даля «Записка о ритуальных убийствах». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор российского отделения «WikiMedia» Станислав Козловский.

«Мы получили уведомление Роскомнадзора о том, что в реестр запрещенных сайтов занесена страница «Викитеки» с книгой Владимира Даля, написанной в 1844 году. Это довольно известная книга, она включена в собрание сочинений Даля, в Ленинской библиотеке выложена и так далее, но сейчас пришло вот это уведомление со ссылкой на решение областного суда Оренбурга 2014 года», — сказал он.

С.Козловский подчеркнул, что в качестве ответчика по решению суда вступает некая газета, что не дает в полной мере понять, какое отношение к данной ситуации имеет «Викитека».

Сейчас, по словам С.Козловского, сообщество «Викитеки» обсуждает этот случай, однако, скорей всего, книга не будет удалена с сайта.