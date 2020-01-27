Роскомнадзор потребовал от сервиса Викитека удалить страницу с книгой «Записка о ритуальных убийствах»

Об этом написал в Твиттере директор организации Викимедиа.РУ Станислав Козловский. Согласно информации на сайте Роскомнадзора, страницу внесли в реестр запрещенных по решению Оренбургского областного суда, принятого еще шесть лет назад. Книгу «Записка о ритуальных убийствах» Владимир Даль, этнограф и собиратель фольклора, написал по приказу министра внутренних дел России в 1844 году.