Причиной крушения вертолета известного американского баскетболиста Коби Брайанта мог стать густой туман

Как пишет газета «Лос-Анджелес Таймс» со ссылкой на местную полицию, погода не соответствовала допустимым нормам для полетов.

Брайант пятикратный чемпион NВА в составе Los Angeles Lakers.

Карим Абдул-Джабар, другая легенда клуба, отметил, что Брайант был больше, чем просто спортсменом.

Главный тренер Los Angeles Clippers, Док Риверс, с трудом сдерживал эмоции, комментируя гибель Брайнта. Он назвал баскетболиста «настоящей легендой игры».

На борту разбившегося вертолета находились девять человек, в том числе сам Брайант и его 13-летняя дочь Джанна. В результате катастрофы никому из них не удалось выжить.