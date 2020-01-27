В Москве суд отказался рассматривать жалобу Дарьи Сосновской, которую на акции полицейский ударил в живот

Басманный суд посчитал, что иск девушки на бездействие следствия ему неподсуден. Защита обжаловала это решение в Мосгорсуде – об этом ТАСС рассказала адвокат Татьяна Молоканова.

Сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот на акции протеста 10 августа. Этот момент попал на видео и разошелся в социальных сетях. В поддержку девушки выступили многие российские знаменитости. Спустя два месяца она подала жалобу на бездействие Следственного комитета, который так и не сообщил Сосновской о принятом решении по ее заявлению.