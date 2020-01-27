Владимир Мединский назначен помощником президента по вопросам координации политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Эти кадровые перестановки говорят о том, что глава государства хочет видеть этого человека в своей команде. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал редакционный директор журнала Форбс Николай Усков. По мнению Ускова, все действия Мединского на посту министра культуры, скорее всего, были согласованы с президентом, поэтому уместно говорить о связи каверзных событий вокруг министра культуры с картиной мира Путина.