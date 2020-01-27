Подмосковная комиссии одобрила прошение о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар

Ее осудили на 7,5 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Члены комиссии сочли, что Иссахар можно представить к помилованию из-за положительной характеристики и частичного признания ей вины в том, что она провозила наркотики. Об этом рассказала подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова. Она отметила, что теперь во вторник материалы будут переданы губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а после прошение будет направлено в администрацию президента. Ранее с просьбой к подмосковной комиссии рекомендовать к помилованию Иссахар обращалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова. А в Кремле подчеркнули, что президент Владимир Путин примет решение по этому вопросу в ближайшее время.

Иссахар была задержана в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Там она делала пересадку на рейсе Дели – Тель-Авив. На багаж израильтянки обратила внимание служебная собака, а таможенники обнаружили 10 г гашиша. Защита настаивала, что у Иссахар не было умысла перевозить наркотики через российскую границу, потому что не покидала транзитную зону, а доступ к багажу получила бы только в Тель-Авиве, где некоторые виды наркотиков частично декриминализированы.

С просьбой о помиловании Иссахар к Путину ранее обращались ее мать, а также президент и премьер-министр Израиля.