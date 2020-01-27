Сотрудники уральской больницы намерены объявить забастовку из-за низких зарплат

Работники ЦРБ в городе Богданович Свердловской области также пожаловались на плохие условия труда и планируемые сокращения. Об этом сайту «МБХ медиа» рассказала глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, после того, как работники хозяйственного блока – прачечной, столовой и инженерной службы – собрались выйти на забастовку, в больницу приехала полиция.

Медицинские работники также недовольны зарплатами. Учреждение не обеспечивает их ни спецодеждой, ни лекарствами – добавила Васильева, однако, по ее выражению, главврач «закрывает на все глаза».