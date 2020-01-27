Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Как сообщает Интерфакс, несмотря на положительный отзыв, в проекте документа говорится, что его нужно доработать. В частности, правительство просит определить понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы не было возможности для широкой трактовки.

Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами от «Единой России» в октябре прошлого года. Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать. Причем, делать это должны сами интернет-сервисы под угрозой штрафов. По официальной версии, документ направлен на борьбу с ложными сообщениями о терактах.