Губернатор Петербурга Александр Беглов покормил с ложечки мальчика и его бабушку на празднике в честь снятия блокады

На дворцовой площади поставили полевые кухни и военную технику.

День снятия блокады в центре Петербурга встретили в основном студенты. На Дворцовой площади вдоль выстроенных в каре танков гуляли молодые люди. Студент Академии транспортных технологий Александр сказал, что его однокурсников привезли на мероприятие после занятий.

Рядом с техникой времён Великой Отечественной войны на площади стояли современные боевые машины и вагончик. В нём военные записывали на военную службу по контракту. По словам и.о. начальника пункта отбора Олега Кареткина, предложением заинтересовались 12 человек, ещё двоих уже отправили на медкомиссию. Неподалёку расположилась полевая кухня. К ней подошёл губернатор Петербурга Александр Беглов. Он попросил порцию чечевицы, однако сам есть не стал. Вместо этого он покормил с ложечки мальчика, а заодно и его бабушку.

Внук набил рот и на вопрос губернатора не ответил. Во второй половине дня ещё одна площадка праздника начала работу на Марсовом поле. Здесь тоже стояла полевая кухня и гуляли студенты техникума, на этот раз — библиотечных и информационных технологий. Вечером горожан ждут два салюта, сначала — копия победного, затем — современное огненное шоу.

Исторический салют в центре Петербурга начнётся в восемь вечера, современный — в девять часов.