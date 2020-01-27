Басманный суд не принял к рассмотрению жалобу избитой в ходе митинга активистки Сосновской на бездействие СК

Басманный суд не принял к рассмотрению жалобу москвички Дарьи Сосновской, избитой в ходе летней акции протеста, на бездействие Следственного комитета. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Д.Сосновской Татьяна Молоканова.

«Не принял в связи с неподсудностью, поскольку посчитал, что на момент принятия и рассмотрения жалобы, она якобы передана в Росгвардию для проведения служебной проверки», — сказала она.

Т.Молоканова отметила, что защита уже подала жалобу на отказ в Мосгорсуд.

Адвокат также выразила надежду, что в вышестоящей инстанции отреагируют на жалобу активистки должным образом.

«Возлагаем надежды в свете того, что по Первому каналу передавали беседу нового председателя СПЧ, где затрагивалась тема Дарьи Сосновской, и президент говорил, что если действительно ей причинили вред, совершено преступление, то виновный должен понести ответственность. Пока никаких в этом ключе телодвижений не было. Надеюсь, что на нас все-таки обратят внимание и рассмотрят наше заявление, возбудят уголовное дело и будут его расследовать», — заключила адвокат.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое сотрудников полиции задерживают Дарью Сосновскую на акции протеста 10 августа и бьют девушку в область живота.