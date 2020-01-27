Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии

Поводом для этого стала публикация видео, на котором руководитель региона заставляет пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины.

Единороссы из комиссии по этике единогласно рекомендовали президиуму партии власти исключить из своих рядов Михаила Игнатьева за нарушение этических норм. Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России». Ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко назвал это «последовательной работой партии по очищению».

Игнатьев попал в опалу после инцидента, произошедшего 23 января. Во время смотра аварийно-спасательной техники в Чебоксарах проходила церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей. Глава региона, держа в руках ключи, поднял руку вверх, заставив сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. Это попало на видео и вызвало резкую реакцию в соцсетях и недовольство официальных лиц. В пресс-службе Игнатьева назвали произошедшее шуткой, но представители «Единой России» объяснений не приняли, начав процедуру исключения главы Чувашии. Сам он никакой вины за собой не признавал.

Всего за несколько дней до этого инцидента руководитель республики попал в еще одну скандальную ситуацию, которая, правда, не имела для него столь серьезных последствий. В ходе выступления на мероприятии в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, критикующих власть. Позднее в пресс-службе главы региона пояснили, что он имел в виду необходимость раскрывать информацию о способах заработка сотрудников СМИ и источниках их финансирования. Игнатьев же извинился, добавив, что его слова исказили.

Окончательное решение об исключении Игнатьева из партии примет президиум генсовета «Единой России». По словам источника РБК, дата собрания еще не утверждена. Плановое заседание должно пройти на следующей неделе.

Также главу самарского бюро медико-социальной экспертизы могут исключить из «Единой России». Дмитрий Драч в своем Твиттере предложил привлекать к уголовной ответственности граждан, которые одолевают чиновниками жалобами на необоснованный отказ в инвалидности, а также ввести термин «пациентский экстремизм». Зам.секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн направил в партийную комиссию по этике представление в отношении Драча, — передает ТАСС.

В Сибири пойманный с поличным за совращение подростков оказался единороссом, получателем президентского гранта.