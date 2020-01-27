Один из величайших баскетболистов в истории Коби Брайант погиб в авикатастрофе

Весь спортивный мир скорбит в связи с этим трагическим известием.

Кобе Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии плей-офф. В составе сборной США он побеждал на двух Олимпиадах и выигрывал чемпионат Америки.

Вместе с Брайантом в автокатастрофе погибла и его 13-летняя дочь Джанна. Со всего мира приходят соболезнования в связи с безвременной кончиной великого игрока.

Майкл Джордан признался, что любил Коби, как младшего брата. «Он был сильным соперником и одним из величайших игроков».

Отреагировал на смерть баскетболиста президент США Дональд Трамп и Международный Олимпийский Комитет в своих аккаунтах в Twitter.

С минуты молчания началась Церемония вручения награды академии звукозаписи США «Грэмми», которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник.

В знак памяти о Брайанте в матчах Чемпионата НБА игроки команд не атаковали кольцо в течении 24 секунд. Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении большей части своей карьеры в «Лейкерс».

Коби Брайанту был 41 год. У него остались о жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и новорожденная Капри.