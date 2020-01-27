США начали расследование из-за сообщений о крушении самолета в Афганистане

При этом до сих пор не ясно, кому именно он мог принадлежать, хотя с момента крушения прошло уже несколько часов.

Самолет разбился в центральной провинции Афганистана Газни на местности, которую контролируют боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан». Ситуация осложняется тем, что район трагедии достаточно отдален. Туда выдвинулся спецназ. Первоначально говорилось о том, что судно могло принадлежать афганской национальной авиакомпании, а на борту находились 110 человек. Однако ее представитель это отрицает и настаивает, что все рейсы перевозчик выполняет в штатном режиме. Позднее местные власти сообщили, что владельцем самолета могла быть зарубежная авиакомпания. А афганский телеканал Tolo News и вовсе утверждает, что речь идет о самолете Bombardier E-11 ВВС США. В качестве доказательства опубликовано видео с места крушения, однако его подлинность пока что не подтверждена. Источник другого телеканала, 1TVNews, рассказал, что разбился именно военный самолет, который использовался подрядчиками коалиции. А очевидцы утверждают, что из судна было извлечено тело иностранного пилота. В неведении пока что находятся и представители российского посольства в Кабуле. Об этом телеканалу НТВ рассказал пресс-атташе дипмиссии Никита Ищенко.

Агентство Тасним, в свою очередь, сообщает, что самолет мог быть сбит боевиками террористического движения «Талибан». К слову, они, по данным афганских телеканалов, взяли ответственность за случившееся на себя и также утверждают, что судно принадлежит ВВС США. Среди погибших, как говорят талибы, несколько офицеров ЦРУ.

Информации о россиянах на борту разбившегося самолета пока что нет.