Японскому журналисту пришлось покинуть Россию из-за подозрений в шпионаже

Посланнику посольства МИД вручил ноту протеста.

Подданный Японии был задержан во Владивостоке в минувшие выходные. Там он якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Уголовное дело на мужчину заводить, судя по всему, не стали. Задержанного предупредили о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьей о шпионаже. Репортеру дали трое суток, чтобы покинуть нашу страну. Что он уже сделал, сообщили сегодня в МИД России.

Советника японского посольства в Москве вызывали на Смоленскую площадь, где ему вручили ноту протеста из-за противоправных действий их соотечественника.

В российском МИДе рассказали о шпионе спустя несколько дней после задержания в Японии местного жителя, бывшего работника IT-компании Softbank, который продавал конфиденциальные сведения россиянам. Один из них якобы работает в торговом представительстве в Токио, другой уже вернулся на родину.

Японское правительство попросило у дипломатов оказать содействие в допросе россиян. В ответ официальная Москва обвинила Токио в антироссийских спекуляциях на избитую тему шпиономании.

Компания Softbank уже извинилась перед клиентами. Там заявили, что похищенная информация не была строго конфиденциальной и не включала в себя сведения деловых партнерах.