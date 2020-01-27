Число заболевших коронавирусом в Китае приближается уже к трем тысячам

Роспотребнадзор на этом фоне рекомендовал регионам создать планы по борьбе с вирусом. В аптеках должен быть необходимый запас противовирусных препаратов.



В нашей стране пока не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Российские власти делают все необходимое для того, чтобы не допустить распространение опасного коронавируса в России, — так утверждают в Кремле. Наши дипломаты поддерживают связь с россиянами, которые находятся в провинции Хубей, — рассказал «Эху Москвы» пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Крупнейшая чартерная авиакомпания России приостанавливает рейсы в Китай. Туроператоры стараются вывезти из этой страны своих клиентов, — рассказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В целях экономии средств туроператоры предлагают клиентам поменять путевки на другие страны.

Вакцина против коронавируса, скорее всего, будет разработана после того, как эпидемия утихнет, — сказал в эфире «Эха Москвы» бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По словам Онищенко, главное сейчас – больше уделять внимания профилактике.

Зарубежные издания сомневаются в способности китайских властей остановить рост количества заболевших новым вирусом. Специалисты, опрошенные американской The New York Times, говорят, что меры, которые предпринимают китайские власти, беспрецедентные -— ранее никто так не делал -— и с точки зрения количества жителей, оказавшихся в зоне карантина, и по количеству городов. Но пока никто не знает, с какими проблемами может столкнуться Пекин -— очень сложно в таких условиях сохранить регулярные поставки топлива, еды и медицинской помощи. Аналитики сравнивают ситуацию с тем, что было в Западной Африке во время эпидемии эболы. Это все приводило к массовым недовольствам и даже протестам.

Эксперты The Washington Post уверены, что усилий (в том числе и экстраординарных) китайского правительства будет недостаточно для того, чтобы приостановить развитие вируса. По их мнению, китайские власти упустили критический момент, считают аналитики -— так как это надо было делать перед Новым годом, а сейчас уже поздно. Также, как отмечает газета, вирус в результате приведет к заражению порядка 60 тысяч человек и полутора тысячам летальных исходов.

Более страшные цифры приводит британская The Guardian. Ученые Imperial College London оценили количество заболевших в 100 000 человек. По их словам, китайское правительство не сможет взять ситуацию под контроль. И появление вируса в Европе — вопрос времени. При этом, большинство заражений — «лёгкие». То есть носили мягкий характер.

С другой стороны, эксперт Los Angeles Times уверен, что мы пока на самом деле не понимаем, насколько серьезную угрозу представляет этот вирус — с предыдущими подобными заболеваниями ведь человечество справилось.

При этом, официальные власти ряда стран успокаивают население и просят его не поддаваться панике. В частности, это передаёт «Немецкая волна» и пишет Das Bild.

Британская BBC между тем уверена, что вирус приведет к серьезным проблемам в мировой экономике. И это связано не только с карантином и запретом на транспортные перевозки, но и с ожиданиями брокеров, которые могут начать свою игру на биржах. Впрочем, есть и те, кто сможет выиграть от появления новой болезни -— это фармацевтические компании, которые сейчас включатся в разработку вакцины и лекарств.