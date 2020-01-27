В эти минуты в Польше проходят основные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима

У входа в бывший концлагерь установили шатер. Ожидается выступление официальных лиц, а также бывших узников.

Утром бывшие узники возложили цветы у Стены смерти. Именно у нее фашисты расстреляли несколько тысяч человек.

Сегодняшние мероприятия крайне важны для Польши сказала «Эху Москвы» местный журналист Мария Пржеломец.

На мероприятиях в Освенциме присутствуют официальные делегации из более чем 50 стран. Россия представлена послом. Глава нашей дипмиссии Сергей Андреев сказал, что Польша «в долгу перед Советским Союзом».

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда считает, что в диалоге с Россией по истории Второй мировой войны «все сомнения уже разрешены». Он надеется, что «попыток переписывания истории не будет».

Напомним, — Владимир Путин участвовал на прошлой неделе в другом мероприятии памяти жертв Холокоста, в Израиле. На это мероприятие, в свою очередь, не приехал президент Польши — из-за споров с Россией о Второй мировой войне.

Странно использовать память о трагических событиях для укрепления своих позиций, — считает шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

В Польшу приехали президенты Германии и Израиля, а также Украины. Анджей Дуда предложил Владимиру Зеленскому ему совместно почтить память «борцов против большевиков» в 20-х годах прошлого века. Украинский лидер в свою очередь отметил, что Украина и Польша не просто соседи и поблагодарил Варшаву за поддержку территориальной целостности Украины.

В Еврейском музее и центре толерантности сегодня вспоминали жертв Холокоста. В ходе церемонии была представлена выставка «(Не) время для любви», посвященная трагическим событиям. Церемонию открыл главный раввин России Берл-Лазар словами о важности сохранения исторической памяти о жертвах Холокоста. По его словам, необходимо передавать рассказы о трагедии из поколения в поколение, чтобы подобного не повторялось в будущем. В память о погибших Берл-Лазар объявил минуту молчания. В свою очередь посол Германии Геза Андреас фон Гайр заявил, немцы осознают свою вину за трагические события и понимают, что необходимо сохранять память об ошибках прошлого.

В Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «(Не) время для любви». Экспозиция рассказывает о трагических событиях сквозь призму личных историй людей. Выставка создана, чтобы показать новый ракурс разговора о Холокосте, рассказала в интервью «Эху Москвы» ее куратор Екатерина Крылова. Экспозиция подготовлена для людей разных возрастов, однако материалы настолько эмоционально тяжелые, что детям их сложно воспринимать, отмечают создатели выставки. Выставка «(Не) время для любви» для посещения откроется во вторник.