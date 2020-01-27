Компания Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридных и электрических автомобилей

Таким образом производитель хочет избежать выплаты в Европе многомиллионных штрафов. Об этом сообщает Блумберг. В следующем году в ЕС вступают в силу более жесткие требования по уровню вредных выбросов. Для большинства компаний это должно вылиться в крупные траты. Однако топ-менеджер Volvo отметил, что выплата штрафов не входит в планы производителя. По оценкам компании каждая пятая машина должна быть гибридной или полностью электрической.