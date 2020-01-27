Компания Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридных и электрических автомобилей

Таким образом производитель хочет избежать выплаты в Европе многомиллионных штрафов. Об этом сообщает Блумберг. В следующем году в ЕС вступают в силу более жесткие требования по уровню вредных выбросов. Для большинства компаний это должно вылиться в крупные траты. Однако топ-менеджер Volvo отметил, что выплата штрафов не входит в планы производителя. По оценкам компании каждая пятая машина должна быть гибридной или полностью электрической.
2020-01-27T17:30:00+03:00
2020-01-27T17:32:42+03:00
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17:30, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…